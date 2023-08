Erősödik a forint a kedvező magyar adatok hatására

Portfolio 2023. augusztus 08. 09:24

Minden idők legnagyobb egyhavi külkereskedelmi mérleg többlete alakult ki júniusban és akár jobb is lehetett volna a piaci konszenzusnál a júliusi inflációs adat, ha nincs a háztartási energiaáraknál egy statisztikai hatás, ez a két adat együtt pedig meglódította a forintot is. Az euró jegyzése 387 alá bukott, amiben lényeges szerepe lehet annak a piaci várakozásnak, hogy az MNB a minapi ígéretét betartva akkor sem gyorsítja fel a kamatvágásokat, ha erre egyébként a lendületes dezinfláció mellett akár lenne is lehetősége. Így ez a forint megítélését javítja az elmúlt hetek gyors esése után. A befektetők figyelme mostantól a holnap hajnali kínai inflációs (deflációs?) adatra, majd a csütörtöki amerikai inflációs adatra irányul.