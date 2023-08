Tovább gyengül a forint, közel a 390

Az elmúlt napok után a mai forinterősödéssel egy kulcsfontosságú technikai szint tesztelésére kerülhet sor 386 közelében az euróval szemben: a 200 napos mozgóátlag tesztelésére. Amint ugyanis berajzoltuk: ez a sokak által figyelt indikátor tavasszal és július elején megállította a forint esését, de július végén már átlépett rajta felfelé az árfolyam, így mostantól támaszként viselkedik. Ez tehát azt jelentené technikai elemzési alapon, hogy az EURHUF árfolyam 386 körül csak visszateszteli a 200 napos mozgóátlagot, majd elrugaszkodik róla felfelé, azaz a forint gyengülhet, ha most is működik ez az összefüggés. Ha viszont nemcsak alászúr ennek a szintnek az árfolyam, hanem nap végén is alatta zár, akkor az megnyithatja az utat a további forinterősödés előtt, mert azt jelezné, hogy elesik a támasz szint.

A 200 napos mozgóátlag jelentőségét egy minapi fejlemény is jól mutatja: az USDHUF ugrása, azaz a forint dollárral szembeni esése is éppen ennek környékén állt meg a napokban 360 körül, majd innen indult el a süllyedés.