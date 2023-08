Nagy mozgás jöhet a dollárnál, a forint is megérzi majd

Portfolio 2023. augusztus 09. 09:46

A keddi dollárerősödés – amelyre a forintot is megütötték – egy kulcsfontosságú szintnél elakadt az euróval szemben, de ha ez a szint elesik, akkor komolyabb dollárerősödés is jöhet. A csütörtök délutáni amerikai inflációs adat ebből a szempontból is kiemelten fontos lesz.