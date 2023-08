Hasít a forint, már közelebb a 380 mint a 390

Az elmúlt percekben egy hullámszerű forinterősödés alakult ki konkrét hír/bejelentés nélkül, így az euróval szembeni jegyzések 386-ról 384 közelébe hullottak, majd 385-ig visszaemelkedtek. Mindez azt jelenti, hogy a 386 körül húzódó 200 napos mozgóátlag meggyőzően letört, illetve az alább berajzolt rövid távú emelkedő trendvonal is letört. Mindez azzal párhuzamosan történt, hogy reggel óta a dollár esni kezdett az euróval szemben (1,10 fölé lendült az árfolyam), azaz kitartott az a fontos emelkedő trendvonal, amire tegnap már felhívtuk a figyelmet, és így ezt tényleg megérezte a forint is.

Az EURUSD tehát felfelé tört ki abból a szűkülő háromszögből, amelynek fontosságára tegnap már felhívtuk a figyelmet, és amint írtuk: a technikai elemzés szabályai alapján most nagy mozgás jöhet felfelé. Ehhez persze az is kell, hogy a fél 3-as amerikai inflációs adat is támogassa ezt.