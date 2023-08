383 felett kezdi a hetet a forint

Minimális elmozdulással kezdte a hétfői napot a forint az euróval szemben, így továbbra is jóval 380 felett jár a jegyzés. A magyar devizát a következő napokban is elsősorban a nemzetközi hírek mozgathatják.

Hétfő reggel 383,3 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,05 százalékos gyengülést jelent péntek estéhez képest. Az elmúlt napokban kicsit stabilizálódott a forint árfolyama, nemrég még 390 felett is járt az euró jegyzése, és a 400-as lélektani határ ismételt elérése fenyegetett. Persze még így is érezhetően gyengébb a forint, mint a nyár elején látott 370 körüli euróárfolyam, ami a jelek szerint egy időre a mélypontot jelenthette. A következő időszakban elsősorban a nemzetközi hírekre lehet érdemes figyelni a forint piacán, itthon az MNB kamatdöntése még két hét múlva lesz esedékes. A dollárral szemben most 350,65 körül járunk, míg az angol font 444,76 forintba kerül.

A forint közvetlen régiós versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással indítja a hetet az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra alig mozdult, az orosz rubel piacán viszont folytatódik a múlt héten látott esés, hiszen újabb 0,8 százalékot veszített a deviza, amivel a 100-as lélektani szintet közelíti a jegyzés.

A dollár 1,10 alá erősödött az euróval szemben, ha ez a tendencia folytatódik, akkor az a forint szempontjából is negatív hír lehet. Ahogy említettük, elsősorban a nemzetközi hírekre, azon belül is kiemelten az euró-dollár árfolyamra lehet érdemes figyelni a következő napokban, a nagy jegybankok felől érkező jelzések mozgathatják. A japán jen egyelőre minimális erősödésben, az angol font pedig alig látható gyengülésben van egyelőre a dollárral szemben.

Címlapkép forrása: Shutterstock