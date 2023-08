Erősödni próbál a forint

Hétfőn reggel átlépte a kerek 100-as szintet a dollár/rubel árfolyam, azaz 17 havi mélypontra zuhant a rubel amellett is, hogy az olajárak sokhavi csúcson járnak és az orosz jegybank múlt hónapban váratlanul nagy kamatemelést hajtott végre. A rubel két hónap alatt 15%-ot, év eleje óta 30%-ot zuhant és a helyzet miatt láthatóan ideges már a Kreml is, aminek újabb jele, hogy ma reggel megszólalt Vlagyimir Putyin orosz elnök gazdasági tanácsadója is, aki rögtön megtalálta a fő felelőst a rubel zuhanása mögött: a laza monetáris politikát, azaz a jegybank a szükségesnél kisebb kamatemelést hajtott végre eddig.