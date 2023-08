Nem tud szépíteni a forint, lassan 390-nél az euró

Kedd reggel 385,5 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,4 százalékos gyengülést jelentett a forint szempontjából tegnaphoz képest. Vagyis miközben a múlt hét végén még abban reménykedhettünk, hogy újra a 380-as szintet kezdheti tesztelni a forint, most egyértelműen ismét a gyengülés felé mozdult. A következő időszakban elsősorban a nemzetközi hírekre, valamint az euró-dollár árfolyamra lehet érdemes figyelni. Egyre fokozódnak ugyanis a Fed és az EKB kanatpolitikájával kapcsolatos széttartó várakozások, melyekre a legutóbbi kamatdöntő ülés utáni kommunikáció is ráerősített. A magasabb amerikai irányadó kamat pedig erősebb dollárt jelent, ami rossz hír a feltörekvő piaci eszközök, így a forint számára is. Éppen ezért elsősorban a kamatokkal, illetve az amerikai hozamokkal kapcsolatos hírekre lehet érdemes figyelni. Most a dollárral szemben 352,7 körül járunk, míg az angol font 448,4 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty 0,3 százalékos gyengüléssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdett az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra egyelőre alig mozdul, míg az orosz rubel a tegnapi jókora esés után 2,3 százalékos szárnyalásban van a dollárral szemben.

Az euró-dollár jegyzés most 1,0924 körül jár, ami 0,2 százalékkal magasabb a hétfő estinél. A japán jen és az angol font is egyelőre kismértékben gyengült az amerikai devizával szemben is.

