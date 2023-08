Nekifut ma a 390-nek a forint vagy magára talál?

Az elmúlt napok gyengélkedése után a szerdai napot 390 közelében kezdi a forint, kérdés, hogy innen tovább csúszik-e ma a lejtőn vagy megpróbál szépíteni. Ez elsősorban a második negyedéves GDP-adaton és a nemzetközi hangulaton múlhat.

Szerda reggel 388 körül járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre megegyezik a tegnap esti árfolyammal. Az utóbbi két napban érezhetően gyengült a forint, hiszen a 380-as szint közeléből ismét elrugaszkodott a jegyzés. Elsősorban a nemzetközi hangulat az, ami most keresztbe tesz, a dollár erősödése és az amerikai hozamok emelkedése egyértelműen rossz hír a forint szempontjából. Várhatóan a következő napokban is elsősorban ezek a tényezők határozzák majd meg a hangulatot. Az MNB Monetáris Tanácsa majd csak a hónap legvégén ül össze ismét, hogy döntsön a kamatról, a magyar deviza esetleges további gyengülése a jegybankot is nehéz helyzet elé állíthatja, hogy folytassa-e az eddigi 100 bázispontos ütemben az irányadó ráta csökkentését. Ma reggel egy második negyedéves GDP-adat is érkezik, mely a várakozások szerint a technikai recesszió végét jelezheti, ez is hatással lehet akár a forintra. A dollárral szemben most 355 körül járunk, míg az angol font 452 forint közelében jár.

A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty is érezhetően gyengült kedden, ma reggel egyelőre minimális elmozdulást mutat, akárcsak a cseh korona. A feltörekvő piacon a török líra próbál erősödni, azonban az elmúlt napokban elsősorban az orosz rubel piacán voltak nagy kilengések, szerda reggel fél százalék feletti erősödésben van a dollárral szemben azt követően, hogy a hét eleje óta a 100-as lélektani határt kerülgeti.

Említettük a dollár erősödését, az amerikai deviza még a múlt héten kapaszkodott vissza 1,10 alá az euró ellenében, ez azonban azóta is nyomás alatt tartja a feltörekvő piacokat. Emellett az amerikai kötvényhozamok is többhónapos csúcson járnak 4,2 százalék körül. Ez annak köszönhető, hogy egyre erősödnek a Fed további kamatemelésével kapcsolatos várakozások. A dollár ma reggel 1,0918 körül jár, ami 0,1 százalékos gyengülést jelent tegnaphoz képest az amerikai deviza szempontjából, miközben a japán jen és az angol font is minimálisan erősödött vele szemben.

Címlapkép forrása: Shutterstock