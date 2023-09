Itt az újabb fordulat? Kifulladni látszik a forint erősödése

Gyengüléssel kezdett kedd reggel a forint az euróval szemben, így újabb fordulat látszik kibontakozni az utóbbi napok forinterősödése után. Kicsit messzebbről nézve persze nincs sok változás, hiszen továbbra is a 380-385-ös szűk sávban ingadozik a jegyzés.

Kedd reggel 383,5-ig emelkedett az euró jegyzése, ez 0,3 százalékos forintgyengülést jelentett tegnaphoz képest. Emögött egyelőre nem látszik konkrét hír, viszont a dollár megint erősödni kezdett, vagyis az amerikai deviza újabb fordulatával függhet össze a forint gyengélkedése. Emellett a tegnap este megjelent hír sem lehet pozitív üzenet a piac számára, hiszen az ÁKK módosított finanszírozási tervéből kiderült, hogy mintegy 700 milliárd forinttal lehet magasabb a finanszírozási igény 2023-ban, ami akár a pénzforgalmi hiány emelkedését is jelentheti. Egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi indokolta a lépést, de a befektetők inkább negatívan értékelhetik azt. A következő napokban fontos adatok jönnek, hiszen érkezik az augusztusi inflációs statisztika mellett az ipari termelés, a kiskereskedelem és a külkereskedelem júliusi adata is. Ezek pedig akár komolyabb hatással is lehetnek a forint árfolyamára a hét második felében. A dollárral szemben most 356-nál járunk, míg az angol font 448,2 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is kismértékű elmozdulással kezdte a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon eközben a török líra minimális gyengüléssel, az orosz rubel pedig 0,3 százalékos visszaeséssel kezdett a dollár ellenében.

Említettük, hogy a dollár megint erősödésbe kapcsolt, elsősorban ez okozhatja a forint esetében is a fordulatot. Az euró-dollár jegyzés 1,0767 körül jár, ami 0,25 százalékkal alacsonyabb a tegnapinál. A japán jennel szemben is hasonló mértékben gyengült az amerikai deviza ellenében, akárcsak az angol font.

