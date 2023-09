Erősödött a forint a fontos brüsszeli üzenetek mellett, délután Amerikára figyelünk

Szerda reggel 385,5 körül járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre minimális gyengülést jelent a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. A következő órák azonban izgalmasak lehetnek a forint szempontjából is, hiszen magyar idő szerint délután fél háromkor jön az amerikai inflációs adat. Kérdés, azt hogyan értelmezik majd a befektetők a Fed várható kamatpolitikája szempontjából. Azt követően pedig holnap délután az EKB kamatdöntő ülésére figyelhetnek a befektetők, nagy kérdés, hogy az eurózóna jegybankja emeli-e tovább a kamatot, illetve milyen kilátásokat fogalmaz meg. Ezek elsősorban az euró-dollár árfolyamra lehetnek hatással, közvetve azonban a forint sorsát is eldönthetik a következő napokra. A magyar deviza szempontjából a dollár gyengülése lenne kedvező, hiszen abból profitálhatna, míg egy komolyabb dollárerősödés további lejtmenetet hozhatna a forint piacára is. A dollár árfolyama most 359 közelében jár, míg az angol font 447,1 forintba kerül.

A régióban a forint versenytársai közül a lengyel zloty folytatja az utóbbi napok vesszőfutását, már korán reggel újabb 0,3 százalékos gyengülésben van az euróval szemben, míg a cseh korona egyelőre stagnál. A feltörekvő piacon a török líra egyelőre alig mozdult a dollárral szemben, az orosz rubel pedig 0,2 százalékos erősödéssel kezdte a napot.

Az euró-dollár árfolyamban egyelőre a várakozás perceit éljük, egyelőre minimális, 0,1 százalékos dollárerősödés látszik, 1,074 körül jár a jegyzés. Délután a befektetők elsősorban a maginflációs adatra figyelnek, az előzetes várakozások szerint a júliusi 4,7 százalékról 4,3 százalékra mérséklődhetett. Ha ettől jelentősen eltérő adat jelenik meg, akkor lehet jelentősebb kilengésekre számítani a devizapiacon is. A japán jen ma reggel minimális gyengülésben van a dollárral szemben, míg az angol font 0,3 százalékot veszített.

