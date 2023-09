Esik a forint árfolyama

Portfolio 2023. szeptember 14. 14:22

A tegnapi amerikai inflációs adatot könnyen átvészelte a forint, még erősödni is tudott a dollárgyengülés farvizén. Ma azonban talán még fontosabb esemény jön: emel-e még a kamaton az Európai Központi Bank (EKB), illetve jelzi-e, hogy elértük a kamatpálya csúcsát? Délután ezekre a kérdésekre is választ kap a piac, így ismét érdemes lesz kiemelten figyelni a forintot is.