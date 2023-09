Tegnap nem tudott talpra állni a forint, ma megpróbálja ismét

Erősödéssel kezdett szerda reggel a forint az euróval szemben, de még mindig 390 körül jár a jegyzés. Pedig tegnap megpróbált talpra állni a magyar deviza az utóbbi napok gyengélkedése után, de délután a jegybank kamatdöntését követően újra esésbe fordult.

Szerda reggel 389 környékére erősödött vissza a forint, ez majdnem fél százalékkal maradt el a tegnap esti euróárfolyamtól. Vagyis ismét próbál talpra állni a forint, de egyelőre korai lenne kijelenteni, hogy megmenekült a 390-es szinttől. Kedden 387 alá kapaszkodott a nap első felében a magyar deviza, majd délután az MNB kamatdöntő ülését követően éles fordulattal vissza is emelkedett 390 fölé az euró jegyzése. Ez is arra utal, hogy nehéz lesz innen tartósan eltávolodni. Főleg akkor, ha kitart az amerikai kötvényhozamok emelkedése és a dollár erősödése, ez ugyanis hagyományosan rossz hír a feltörekvő piaci devizák, különösen a magas bétájú forint számára. A dollárral szemben most 368,2 körül járunk, míg az angol font 447,3 forintba kerül.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint versenytársai közül a lengyel zloty 0,4 százalékkal, a cseh korona pedig 0,2 százalékkal erősödött reggel az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra és az orosz rubel egyelőre minimális elmozdulásban vannak a dollár ellenében.

Említettük már, hogy a dollár erősödése is súlyosbítja a forint gondjait, az euró-dollár jegyzés már 1,056 körül jár, ami tegnaphoz képest csak 0,1 százalékos süllyedést jelent, de az utóbbi egy hónapban több mint két százalékos dollárerősödésnek felel meg. A japán jen és az angol font egyelőre minimális elmozdulással indította a napot.

