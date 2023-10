Tovább erősödik a dollár

Csütörtök reggel 386,2 körül járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre megegyezett a tegnap esti árfolyammal, vagyis stagnálással indult a nap. A magyar deviza a múlt héten és a hét elején tudott érezhetően erősödni, most olyan kulcsszinthez ért, ahol egy kicsit megtorpant. Innen leghamarabb a nemzetközi hangulat változása lendítheti ki, ma délután érkezik a friss amerikai inflációs adat, melyet most kiemelten figyelnek a befektetők. Ha a statisztika komolyabb kilengést hoz a dollár árfolyamában, az közvetve a forintra is hatással lehet. Az elmúlt napokban is a hangulat változása erősítette a forintot, az amerikai kötvényhozamok kicsit korrigáltak rekordmagas szintjükről és a dollár erősödése is megfordult. Vagyis magyar idő szerint délután fél háromkor lesz érdemes kiemelten figyelni. A dollárral szemben most 363,35 körül járunk, míg az angol font 447,66 forintba kerül.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot. Közben a feltörekvő piacon a török líra 0,1 százalékkal gyengült, az orosz rubel pedig 1 százalékkal erősödött a tőkekorlátozások ismételt bevezetésének hírére.

A dollár kismértékű gyengüléssel kezdte a napot az euróval szemben, az 1,0636 körüli árfolyam 0,15 százalékkal magasabb a szerda estinél. A japán jen is minimális, 0,1 százalékos erősödéssel kezdett az amerikai devizával szemben, akárcsak az angol font.

