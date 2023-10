Megütötték a forintot, beindult a gyengülés

Egészen délután 4 óráig a forintárfolyam alig változott az euróhoz képest, amikor is lendületes gyengülés indult, és 388,65 fölé is felszúrt a váltás. Jól mutatja, hogy ez mekkora kilengés, hogy egész nap 1 forinton belül mozgott a kurzus, most viszont gyorsan majdnem ugyanennyit húzott.

Nem teljesen világos, hogy mi vitte el ennyire a forintot, mert bár a dollár erősödött az euróhoz képest, de ekkora váltást indokló mozgás nem volt a két vezető devizánál.