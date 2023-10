Ugrik a zloty a lengyel választási eredményekre, ami a forintot is segíti

Portfolio 2023. október 16. 15:01

Ugrással reagált a lengyel zloty a tegnapi választási eredményekre, hiszen 60% feletti feldolgozottság után már szinte biztos, hogy kormányváltás lesz, ami megnyithatja az ajtót az ország EU-pénzeinek lehívásához. A régiós befektetők ma egyértelműen a lengyel eredményekre figyelnek, ami a magyar kormány külpolitikai mozgásterére is kihat, így a forintra is hatással van. Egyelőre azt látjuk, hogy a forint kisebb kilengések mellett, de követi a zlotyt az erősödés felé, igaz közben a forintot a bolgár gázpiaci lépés kifutása is mozgatja, mert kockázatok látszanak a Török Áramlaton keresztül az orosz gázszállítások zavartalanságára.