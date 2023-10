Gyengülni kezdett a forint, minden szem az amerikai kötvénypiacon

Csütörtök reggel 384,2 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett tegnap estéhez képest. Szerdán jóval 384 alatt is járt a jegyzés, majd a nap második felében onnan korrigált kicsit ismét a forint gyengülése felé. A hangulatot a következő napokban is elsősorban a nemzetközi környezet határozhatja meg. Elsősorban az amerikai kötvénypiacra érdemes figyelni, hiszen 4,97 százalékig emelkedett ma reggel a tízéves hozamszint, így bármikor elérheti az 5 százalékos kritikus értéket. Érdekesség, hogy most sokkal kevésbé aggódik a piac, mint két héttel ezelőtt 4,85 százalékos tízéves hozamszint mellett, kérdés, mit váltana ki az 5 százalék elérése. Magyar szempontból az MNB Monetáris Tanácsának jövő keddi kamatdöntése lehet meghatározó, hiszen továbbra is nagy kérdés, hogyan folytatja a jegybank az alapkamat és az irányadó ráta szeptemberi összeolvasztása után. A dollárral szemben most 364,65 körül járunk, míg az angol font 442,35 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális gyengüléssel indította a napot az euró ellenében. A feltörekvő piacon a török líra 0,1 százalékos gyengülést, az orosz rubel pedig 0,2 százalékos erősödést mutat a dollárral szemben.

Az elszálló hozamok elvileg az amerikai devizát is erősíthetik, bár egyelőre nem látszik jelentős hatás. Az euró-dollár árfolyam most 1,054 közelében jár, akárcsak tegnap este. Közben a japán jen 0,1 százalékkal erősödött, az angol font pedig szintén stagnál.

