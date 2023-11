Egyre komolyabb a forint erősödése

A forint tovább tudott erősödni az euróval szemben, már a 383-at is átvitte. Most épp 382 forint 50 fillérbe kerül az euró, ez 0,2%-os erősödést jelent. A dollárral szemben még komolyabb az erősödés, 0,8%-ot ment ma eddig a forint, 359 forint 90 fillér egy dollár, tehát átvitte a fontos szintet. A dollár is jókora gyengülést mutat az euróval szemben, 1,062-ig emelkedett az EURUSD jegyzése.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader