Erősödésbe fordult a forint a jó hangulat közepette

Kiváló a hangulat a tőzsdéken, az európai indexek 1% feletti pluszban vannak. Emelkedik a BUX is, főleg az OTP húzza. A tőzsdei hangulat a devizapiacon is megjelenik, a dollár már 0,3%-os gyengülésben van az eruóval szemben, és ahogy ébredeznek a forintkereskedők, ez kezd megjelenni idehaza is, a forint már 0,1%-os erősödésben van az euróval szemben, de még mindig 380 fölött jár a jegyzés. A dollárral szemben jelentősebb, fél százalékos erősödést látunk, 361-et közelíti a jegyzés.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader