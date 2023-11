Gyengül a forint a Fed tegnapi kamatdöntése után

A forint ma reggel nagyjából ott tart, ahol tegnap éjjel, sőt, a hét eleji szinthez képest sincs jelentős elmozdulás, kis gyengülést látunk. A forint egész héten 380 és 384 között ingadozott az euróval szemben, így a makroadatk szempontjából rendkívül mozgalmas héten kifejezetten stabil volt a jegyzés. Ma elsősorban az amerikai jegybank tegnapi kamatdöntését emészthetik a devizakereskedők.

Ma reggel 383 forint 80 fillérbe kerül egy euró, ez minimális gyengülést jelent tegnaphoz képest. A forint egész héten 384 és 380 körül ingadozott az euróval szemben, ebből a sávból eddig ma reggel sem mozdult ki.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár most épp gyengül az euróval szemben, 0,3%-os a gyengülés, az euró-dollárban ez nem nevezhető kis elmozdulásnak. 1,059-nél jár a jegyzés. A dollár a Fed tegnapi kamatdöntését és Jerome Powell szavait emésztheti. A Fed nem emelt az irányadó rátán, de elmondták, hogy a pénzügyi feltételek valószínűleg még nem annyira szigorúak, amely elég lehet az infláció letöréséhez. Nagy piacmozgást tegnap nem hozott a Fed eseménye, meglátjuk, ma milyen értelmezést ad neki a piac.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben a forint erősödni tudott, 0,1%-os ez az erősödés, egy dollár ma reggel 362 forint 30 fillérbe kerül. Érdekes, hogy az euróval szemben a dollárgyengülés ellenére sem erősödik a forint, magas bétájú devizaként általában a dollárerő lökést ad a forintnak, ma nem ezt látjuk.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A régiós devizapiacokon nincs mozgás, a lengyel zloty és a cseh korona is a tegnapi szint környékén jár, így a forint ma reggel minimálisan alulteljesítőnek nevezhető.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A japán jen ma is 150-es szint környékén jár a dollárral szemben: bár a héten már átvitte ezt a szintet, 150-nél alighanem a technikai hatás és a lélektan, de minden bizonnyal valamennyire a japán pénzügyminisztérium is fogja a devizát (náluk nem a jegybank, hanem a kormány végzi az intervenciókat). A jegybank a héten tartott kamatdöntő ülést, amelyen kis csalódást okoztak, effektív szigorítást ugyanis nem jelentettek be.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ami a mai adatközléseket illeti, az Államadósság Kezelő Központ kötvényaukciót tart, illetve lesz egy Ban of England kamatdöntés, utóbbi elsősorban azoknak fontos, akik brit fonttal kereskednek. Egy brit font ma reggel 440 forint 80 fillérbe kerül.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Címlapkép forrása: Getty Images