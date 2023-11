Erős falat tört át a forint, nekiindult az árfolyam

A forint 379,7 körül járt kedd reggel, ez 0,1 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnap estéhez képest. Az utóbbi egy hétben még így is 0,85 százalékkal erősödött a hazai fizetőeszköz, vagyis nem lehet oka panaszra. Ugyanakkor nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy meg tudja vetni a lábát 380 alatt, hiszen tegnap is láttunk a lélektani szint feletti árfolyamot napközben. A külföldi színtéren egyelőre viszonylag üres a naptár, itthon viszont a péntek reggel érkező inflációs adat nagyban befolyásolhatja a forint sorsát is. A várakozások szerint már októberben közel kerülhetett a 10 százalékos határhoz az áremelkedési ütem, ha még ennél is kedvezőbb adatot közöl a KSH, akkor az támogathatná a forint további erősödését. Ugyanakkor nem látszik jelentős tér a magyar deviza erősödésére, az év közben látott 370 alatti mélypont elérése meglepő lenne az euró árfolyamában. A dollárral szemben most 355 körül járunk, míg az angol font 437,4 forintba kerül.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A régióban a lengyel zloty 0,2 százalékos gyengüléssel kezdte a napot miután Andrzej Duda államfő hétfő este Mateusz Morawiecki eddigi kormányfőt bízta meg ismét kormányalakítással. Morawiecki pártja ugyan a legtöbb szavazatot kapta az október közepén tartott választáson, de vélhetően nem lesz többsége a Szejmben, így tovább húzódhat a kormányalakítás. A sikertelen kísérlet után várhatóan decemberben az eddigi ellenzéki pártokra vár majd a feladat, hogy megpróbálják megteremteni a parlamenti többséget.

A feltörekvő piacon a török líra minimális, 0,1 százalékos gyengüléssel kezdte a napot a dollárral szemben, míg az orosz rubel 0,2 százalékkal gyengült.

A dollár nem csak a feltörekvő devizákkal szemben tudott erősödni, az euró ellenében 0,2 százalékot javított, így 1,07 alá esett vissza az árfolyam. A japán jen 0,3 százalékkal gyengült az amerikai devizával szemben, míg az angol font 0,2 százalékot veszített, vagyis a dollár erősödése széles bázisú, gyakorlatilag az összes fontosabb devizával szemben tapasztalható.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images