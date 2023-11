Kulcsszinten billeg a forint, a gyengülés felé hajlik

Péntek reggel 377,2 körül jár a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos gyengülést jelent a magyar deviza szempontjából tegnap estéhez képest. A forint immár napok óta egy szűk sávban mozog, lefelé a 373-as szint áttörése hozhatna további erősödést, míg felfelé most a 380-as szint tűnik komolyabb ellenállásnak az árfolyamban. Egyelőre azonban egyiket sem tudja megközelíteni a magyar deviza, a következő érdekes kérdés majd az lehet, merre törhet ki innen. Egyelőre elsősorban a nemzetközi hangulatra hagyatkozhatunk, jórészt az euró-dollár árfolyam mozgása döntheti el az irányt. Emellett jövő kedden kamatdöntő ülést tart a Monetáris Tanács, azonban Virág Barnabás alelnök tegnap kevés nyitott kérdést hagyott, gyakorlatilag bejelentette, hogy az októberi 75 bázispontos ütemben folytatódik a kamatcsökkentési sorozat. Ettől persze még tartogathat izgalmakat a jegybanki kommunikáció, de jó eséllyel a következő hónapokban is marad a 75 bázispontos havi tempó az alelnök által felvázolt kamatpálya alapján. A dollárral szemben most 348 körül járunk, míg az angol font 431 forintba kerül.

A régióban a lengyel zloty 0,2 százalékos, a cseh korona pedig 0,1 százalékos gyengüléssel indítja a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra szintén 0,2 százalékos gyengüléssel indított a dollárral szemben, az orosz rubel viszont fél százalékos erősödésben van.

A dollár egyelőre csak próbálkozik az ismételt erősödéssel, de újabb impulzusokra lenne szüksége ahhoz, hogy komolyabb korrekciót lássunk az elmúlt időszak gyengülése után. Most 1,0836 körül jár az euró-dollár jegyzés, ami egyelőre minimális, 0,1 százalékos erősödést jelent az amerikai deviza szempontjából. A japán jen minimális erősödéssel, az angol font viszont 0,3 százalékos gyengüléssel kezdte a napot a dollárral szemben.

