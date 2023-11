Megütötték délután a forintot

Forintárfolyam, kamatok, infláció - Mi vár ránk 2024-ben? A cikk témájával, a magyar gazdaság helyzetéről és a legfontosabb kihívásokról részletesen szó lesz szakmai eseményünkön.

A vártnál jobban süllyedő amerikai inflációs adat múlt kedden nagy ütést vitt be a dollárnak, amelyből azóta sem tudott talpra állni. Sőt: még tovább gyengült, az euró pedig egyre erősebb szintre kapaszkodott, így ma reggelre a folyamat oda jutott, hogy 1,0960-nál háromhavi eurócsúcsot látunk. Ma este 5-kor tart beszédet Berlinben a német pénzügyminisztérium konferenciáján Christine Lagarde EKB-elnök, amelyre érdemes lesz figyelni az euró/dollár kilátásai kapcsán.

A dollár esése, és a közép távon árazott Fed kamatcsökkentések rendszerint jót szoktak tenni a feltörekvő piaci devizák között a forintnak is, de most ezt az euróval szemben nem nagyon láttuk, hiszen az utóbbi napokban 375,5 körülről 380-ig gyengült a forint. Ez azt jelenti, hogy éppen addig a 200 napos mozgóátlagig gyengült, amely kritikusan fontos technikai elemzési szempontból. Ha ez alatt sikerül ma maradnia az MNB kamatdöntés nyomán (várhatóan 75 bázispontos vágás következik be 11,5%-ra, a döntést 2-kor ismerjük meg, az indoklást 3-kor), akkor ez afelé mutat, hogy az évek óta nem látott reálkamattal megtámogatva akár tartósabban is a 200 napos mozgóátlag alatt tud maradni a magyar fizetőeszköz.

A forint a ma reggeli kereskedésben újra erősödött kicsit 379,4 körülig az euróval szemben, tehát egyelőre az említett technikai szint alatt tudott maradni.

A dollár esése miatt vele szemben a forint négyhavi csúcsközelben jár 345 körül, de ezt a támasz szintet még nem törte át meggyőzően. Ha sikerül, akkor a 340 körüli hosszú távú emelkedő trendvonalra lesz érdemes figyelni, ami elsőre valószínűleg megállítja a forint menetelését.

