385 környékén a forint

Szerda reggel 384,8 körül járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre megegyezik a kedd esti árfolyammal. A magyar deviza az elmúlt napokban érezhetően gyengült, már hétfőn 385 körül járt, majd tegnap azt követően gyengült ismét, hogy az MNB alelnöke bejelentette, hogy 100 bázispontos kamatcsökkentés is szóba került a Monetáris Tanács ülésén. Hiába döntött a testület egyhangúan a 75 bázispontos lazítás mellett, ez így is üzenetértékű lehet a piac felé, hiszen korábban az elemzők is felvetették, hogy a fundamentumok alapján nagyobb kamatvágásra is lenne lehetőség. A dollárral szemben most 351 közelében járunk, míg az angol font 444 forintba kerül.

A régióban a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot, míg a feltörekvő piacon a török líra alig mozdult, az orosz rubel viszont majdnem fél százalékos erősödésben van a dollárral szemben.

A forint gyengélkedése mögött érdekesség, hogy a dollár egyelőre alig mozdul, vagyis most nem foghatjuk a nemzetközi hangulatra. Szerda reggel 1,0965 körül jár az euró-dollár jegyzés, ami egyelőre minimális, 0,1 százalékos elmozdulást jelent tegnaphoz képest. A japán jen 0,4 százalékos erősödésben van a keddi gyengélkedés után, míg az angol font 0,6 százalékos eséssel kezdett a dollárral szemben.

