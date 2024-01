Elillanóban a forint lendülete

Minden idők messze legnagyobb többlete jött össze tavaly novemberben a magyar külkereskedelmi mérlegben a KSH csütörtök reggeli adatai szerint: 1,72 milliárd euróra ugrott az érték. Ez főként az import beesésének köszönhető, mivel az energiaárak jelentősen csökkentek az elmúlt időszakban.

Emellett az is támogatja a forintot, hogy szerdán arányaiban nagy túljegyzés mellett bocsátott ki dollárkötvényeket a magyar állam, a 12 éves papírokra 5,8 milliárd dollár összegű vételi ajánlat ömlött be, amiből végül 2,5 milliárd dollárnyit fogadott el az Államadósság Kezelő Központ 5,74 százalékos éves kamat mellett.

Ezzel a forint egy enyhe erősödéssel kezdte a csütörtököt: 379,419-ig jutott az euróhoz képest, ami nagyjából háromhetes csúcsot jelent. Már szerdán is a trendcsatorna alsó szintje, 380,45 alatt zárt a magyar deviza, ez pedig akár a tartós erősödés előtt is megnyithatja az utat. Főként ha a piacok pozitívan látják azt, hogy két aszályos év után a 2021-2027-es kohéziós források utalásai is elindultak.

A másik irány, ahonnan támogatást kaphat a forint, hogy az euró érdemben erősödik a dollárhoz képest. Ennek általános oka, hogy a piacok már nagyjából biztosra veszik, hogy a Federal Reserve hamarosan megkezdheti a kamatvágásokat, de legalábbis több szigorítás nem valószínű rövidtávon. Annyira a lazítást várják már a befektetők, hogy míg decemberben még 75 pontos vágást vártak 2024-re, most már a 150 pontos kamatcsökkentést is egyre valószínűbbnek tartják. Mindez pedig az elmúlt hetek gyengülő eurója mellett már csütörtök reggel megindította a korrigálást, az euró 0,2 százalékot erősödött, ezzel pedig húzza magával a forintot is.

A forint ennél is gyorsabban tempózik a zöldhasúra, már 0,35 százalék körül erősödött 9:30-ig. A váltás most 346,8 körül mozog.

Címlapkép forrása: Shutterstock