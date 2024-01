Ütik tovább a forintot, már 385-nél az euró

Kezd belendülni a dollár az euróval szemben, a jegyzések 1,0860-ig süllyedtek, és ha 1,0845-nél elesne a 200 napos mozgóátlag, ami közelében napok óta táncolt az árfolyam, akkor nagyobb dollárerősödés is jöhet. Ez rontaná a feltörekvő piaci devizák között a forint helyzetét is.

A forint gyengülésében szerepe lehet a felerősödő kamatcsökkentési várakozásoknak, illetve az OTP Bank mai részvényárfolyam esésének is. Amint reggel megírtuk: értesüléseink szerint a kormány fontolgatj, hogy az új lakossági hitelek és a meglévő hitelek árazására is kiterjesztené a tegnap jelzett irányt, miszerint a BUBOR helyett a diszkontkincstárjegyek hozamához igazodna a hitelek kamata a vállalati hitelezésben. Emellett amint szintén megírtuk: az ukrajnai támogatási program körüli különutas magyar álláspont miatt akár kemény fellépés is jöhet Brüsszelből, akár a 7-es cikk szerinti jogállamisági eljárásban is lehet továbblépés, és ez is ronthatja a forint megítélését.

A forint az utóbbi fél órában ismét esni kezdett, az euró jegyzései 385-ig ugrottak, ami új egyhavi forintmélypontot jelent.

A dollár erősödése és a forint gyengülése együtt érdemi mozgást váltott ki a dollár/forint jegyzésekben: a kurzus 354-ig emelkedett, ami december közepe óta a leggyengébb forintot jelenti, és egyúttal úgy tűnik, hogy az USDHUF is kitör a háromszögből felfelé.