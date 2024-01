Ma sem tud magára találni a forint

Szerda reggel 386 körül járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre stagnálást jelent tegnap estéhez képest. Kedden a régiós devizákkal, főleg a lengyel zlotyval párhuzamosan a forint is érezhetően gyengült, amiben szerepet játszott a dollár erősödése is. A forint oldaláról a fokozódó kamatcsökkentési várakozások hatnak negatívan, hiszen mostanra szinte általános lett az a vélekedés, hogy az eddigi 75 bázispont után jövő kedden már 100 bázisponttal, 9,75 százalékra csökkenhet az alapkamat. A gyorsabban zsugorodó kamatelőny pedig kedvezőtlen a forint szempontjából. Az is hozzájárult a forint utóbbi napokban látott botladozásához, hogy a kormány megint belenyúlna a vállalati hitelekbe, amit a nagy hitelminősítők közül az S&P rögtön kritikusan értékelt. Emellett a jövő heti rendkívüli uniós csúcs előtt ismét célkeresztbe kerülhet a piacon a magyar kormány és Brüsszel viszonya, egyre több hír jelenik meg arról, hogy akár az ország szavazati jogának felfüggesztése is szóba kerülhet, ha a kormányfő nem szavazza meg az Ukrajnának szánt pénzügyi támogatást. A dollárral szemben ma reggel 355,2 körül kezd a forint, míg az angol font jegyzése 451,2 körül jár.

A régióban említettük, hogy tegnap a lengyel és a cseh deviza is gyengülő pályára került. Szerda reggel a zloty és a korona is minimális gyengüléssel kezdte a napot. A feltörekvő piacon a török líra és az orosz rubel is 0,2 százalékkal gyengült reggel a dollárral szemben.

Szóba került már a dollár erősödése tegnap, ma reggel egyelőre korrekció látszik, hiszen az euró-dollár árfolyam 1,087 körül jár, ami 0,2 százalékkal magasabb a kedd estinél. A japán jen 0,3 százalékkal, az angol font pedig 0,1 százalékkal erősödött az amerikai devizával szemben.

