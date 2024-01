Tényleg a szakadékba löki a forintot Brüsszel terve Magyarország ellen?

A forint további gyengülésével fenyeget az a vasárnap esti hír, mely szerint az Európai Bizottság komoly gazdasági és piaci támadásra készülhet Magyarország ellen, amennyiben a csütörtöki uniós csúcson Orbán Viktor nem szavazza meg az Ukrajnának szánt támogatást. A hír hatására már reggel gyengüléssel kezd a magyar deviza, de egyelőre nem beszélhetünk összeomlásról, várhatóan nap közben majd a sajtóhírrel kapcsolatos nyilatkozatok uralják majd a hangulatot.

Vasárnap este a Financial Times közölte, hogy Brüsszel gazdasági háborúra készül Magyarország ellen, amennyiben a kormány továbbra sem támogatja az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós támogatást, melyről a többi 26 tagállam már megegyezett. A lap értesülései szerint a magyar gazdaság legérzékenyebb pontjait célozná a brüsszeli javaslat, mely a forint gyengülését és az állampapírhozamok emelkedését szeretné elérni. Egyrészt megint befagyaszthatnák a decemberben felszabadított 10,2 milliárd eurót, emellett más intézkedések is elképzelhetők. Ezekre pedig nem csak a piac, hanem vélhetően a hitelminősítők is érzékenyen reagálnának, hamar megjöhetnének a leminősítések.

A sajtóhír már hétfő reggel 0,2 százalékos forintgyengülést okozott a piacon, most 388,26-nál jár az euró jegyzése. Napközben várhatóan a hírrel kapcsolatos nyilatkozatok, kommentárok fogják uralni a piaci hangulatot. Egyrészt a Bizottság részéről várnának a befektetők egy megerősítést vagy cáfolatot, másrészt a magyar kormány is várhatóan kommentálja majd a hírt. Szijjártó Péter külügyminiszter ma találkozik ukrán kollégájával, vélhetően az egyeztetés után is szóba kerül majd az országnak szánt támogatás. Az Unió állam- és kormányfői csütörtökön rendkívüli csúcstalálkozón tárgyalnak az 50 milliárd eurós csomagról, melyet a magyar kormány eddig elutasított. A dollárral szemben most 358 közelében járunk, míg az angol font 455 forintba kerül.

A régióban a lengyel zloty minimális erősödéssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdte a napot. Magyar szempontból egyébként a zloty-forint árfolyam sem néz ki jól, az utóbbi hetekben érezhetően alulteljesítő volt a magyar deviza. A feltörekvő piacon a török líra 0,15 százalékos gyengüléssel kezdett a dollárral szemben, az orosz rubel viszont 1,7 százalékos zuhanásban van.

További rossz hír a forint számára, hogy a dollár is erősödni próbál az euróval szemben, ami hagyományosan rossz hír a feltörekvő piaci eszközök számára. A jelenlegi 1,0843 körüli árfolyam 0,1 százalékkal alacsonyabb a péntek estinél. A japán jen 0,1 százalékkal erősödött, míg az angol font egyelőre alig mozdul a dollárral szemben.

Címlapkép forrása: Shutterstock