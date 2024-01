Próbál magára találni a forint a kamatdöntés előtt

Kedd reggel 389,4 körül járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre minimális elmozdulást jelent tegnaphoz képest. Hétfőn mozgalmas napja volt a forintnak, hiszen a Financial Times értesülései szerint az Európai Tanács akár gazdasági szankciókat is kész alkalmazni Magyarországgal szemben, hogy ezzel kényszerítse rá az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós támogatás megszavazására. A csütörtöki rendkívüli EU-csúcson forró lehet a hangulat ebből a szempontból. De előtte még jön az MNB idei első kamatdöntő ülése ma délután. Az egyetlen kérdés, hogy az elmúlt hónapok 75 bázispontos üteméről gyorsít-e a Monetáris Tanács. Az elemzők többsége 100 bázispontos lépésre számít, néhány hete azt vetítette előre Virág Barnabás alelnök is. Ugyanakkor a forint utóbbi időben látott gyengélkedése elbizonytalaníthatja a döntéshozókat, így kérdés, valóban gyorsítanak-e. A dollárral szemben most 360,15 körül jártunk, míg az angol font 457 forintba kerül.

A versenytársak közül a lengyel zloty és a cseh korona is alig mozdult az euróval szemben reggel. A feltörekvő piacon a török líra minimális gyengülésben van, az orosz rubel pedig 0,4 százalékot veszített a dollárral szemben.

Az amerikai deviza ma reggel megint erősödéssel kezd az euróval szemben, most 1,0814 körül jár a jegyzés, ami 0,2 százalékkal alacsonyabb a tegnapinál. A nemzetközi devizapiac elsősorban a Fed holnapi kamatdöntő ülésére figyel, illetve a jegybank friss nyilatkozataira a várható kamatcsökkentés időpontjával kapcsolatban. A japán jen minimális erősödéssel, az angol font pedig gyengüléssel kezdett a dollárral szemben.

