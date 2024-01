Megmentette az MNB a szakadéktól a forintot, de a dollár még bekavarhat

Irányt váltott kedden a forint, az utóbbi hetek gyengülése után hirtelen szárnyalásba kapcsolt a magyar deviza. A jegybank váratlan lépése hozta el az enyhülést, azonban kérdés, hogy ez mennyire lehet tartós, hiszen a nemzetközi hangulat továbbra is inkább a feltörekvő devizák ellen van.

Szerda reggel 386,45-nél járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett a kedd esti árfolyamhoz képest. Tegnap éles fordulatot vett a forint, hiszen délután a 390-es szinttől fordult vissza az utóbbi hetek gyengélkedése után. Ezzel sokat ledolgozott az alulteljesítéséből, az év elejéhez viszonyítva most 0,9 százalékos gyengülésben van, miközben a régióban a lengyel és a cseh deviza is 0,3 százalékot veszített egy hónap alatt. Pedig tegnap még úgy nézett ki, hogy akár január legrosszabb teljesítménye is lehet a forinté a világon, azonban délután az MNB Monetáris Tanácsa meglepetésre csak 75 bázisponttal csökkentette a kamatot, miközben az elemzők többsége 100 bázispontos vágásra számított. Vagyis elsősorban a forint gyengülése miatt a jegybank a vártnál óvatosabb volt, ez segített is a jelek szerint a magyar devizán. Már csak az a kérdés, meddig tart ki ez a hatás, hiszen a nemzetközi piacon napok óta a dollár erősödése felé hajlik a trend, ami a forint szempontjából kedvezőtlen lenne, ha így maradna. A legfontosabb új információ a Fed ma esti kamatdöntése után hangozhat el, akkor akár hevesebb kilengések is jöhetnek a devizapiacon. Emellett a délután megjelenő német inflációs adatra és az amerikai ADP munkaerőpiaci indexre lehet érdemes figyelni. A dollárral szemben most 357,3 körül járunk, míg az angol font 452,8 forintba kerül.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A régióban a lengyel zloty 0,1 százalékos gyengüléssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdte a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra és az orosz rubel is minimálisan mozdult egyelőre a dollárral szemben.

A dollár ma reggel is inkább az erősödés felé hajlik, az euró-dollár jegyzés 0,2 százalékkal esett vissza tegnap estéhez képest, így 1,082 körül jár most. Ahogy említettük, napközben lesznek lényeges makroadatok, este pedig a Fed döntése és kommunikációja hozhat kilengéseket. A japán jen 0,1 százalékkal, az angol font pedig 0,2 százalékkal gyengült az amerikai devizával szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Címlapkép forrása: Getty Images