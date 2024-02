Megint próbál erőre kapni a forint, most a dollár is segíthet neki

A hétfői érezhető gyengülés után kedd reggel fordulat látszik a forint piacán, a magyar deviza komolyabb erősödéssel kezdi a napot. Ráadásul a nemzetközi hangulat is támogathatja a további javulást, hiszen a dollár gyengülni kezdett, ami jó hír a kockázatos feltörekvő piaci eszközök szempontjából.

Kedd reggel 386,3 környékére erősödött vissza a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékkal alacsonyabb a tegnap esti árfolyamnál. A magyar deviza hétfőn érezhetően gyengült, hiszen napközben 387 közelében is volt a jegyzés. Onnan már estére kicsit visszakapaszkodott a magyar deviza, majd ma reggel megpróbált tovább kapaszkodni, azonban egyelőre nincs igazi lendülete. Elsősorban a hét második felében várhatók izgalmak a forint szempontjából, csütörtökön az előzetes januári államháztartási beszámoló jelenik meg, míg péntek reggel a legfrissebb inflációs adat érkezik. A nemzetközi hangulat is befolyásolhatja a forint sorsát, tegnap részben éppen a dollár erősödése tett keresztbe a magyar devizának. Ma reggel az amerikai deviza esetében is fordulat látszik, hiszen kismértékben már gyengül a dollár. A forint most 359,15 körül jár az amerikai fizetőeszközzel szemben, míg az angol font jegyzése 450,9-nél jár.

A régióban a lengyel zloty kismértékű erősödéssel, míg a cseh korona 0,1 százalékos gyengüléssel kezdte a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra és az orosz rubel egyelőre alig mozdul a dollárral szemben.

Említettük a fordulatot a dollár esetében, az euróval szembeni jegyzés 1,0756 körül jár, ami 0,1 százalékkal magasabb a hétfő esti értéknél. Vagyis elkezdett korrigálni az árfolyam a tegnapi komolyabb dollárerősödést követően. A japán jen és az angol font is kismértékben erősödött az amerikai devizával szemben ma reggelre.

