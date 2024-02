Az elmúlt napok után új helyzetben a forint

Portfolio 2024. február 15. 10:12

Tegnap már a 390-es szintek közelében is járt a forint az euróval szemben a gyenge negyedéves GDP-adat következtében. Estére azonban vissza tudott erősödni a magyar deviza, és csütörtök reggel is kitart a lendület. Ma a délután érkező amerikai kiskereskedelmi és ipari adatok hozhatnak nagyobb elmozdulást a dollár piacán, ami a forintra is hatással lehet.