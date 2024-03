Esik a forint: 395 felett is járt az euró

394 körüli szinten jár reggel a forint-euró árfolyam, amelyet ma is több hír mozgathat. A délelőtt megjelenő német gyáripari rendelés adat még valószínűleg nem fogja megérinteni a forintot, bár az euró-dollár keresztárfolyam esetleges változásán keresztül jöhet egy kis hatás. Ennél devizapiaci szempontból jóval fontosabb, hogy az Európai Központi Bank kamatdöntő ülést tart (14:15), majd utána Christine Lagarde EKB-elnök is megszólal (14:45). A hosszabb távú eurózónás kamatpályára vonatkozó utalások csapkodást hozhatnak euró-dollár piacon, ami a forintra is kihathat. Eközben az Egyesült Államokban munkaerő-piaci statisztikák jelennek meg (13:30, 14:30), amelyek a Fed kamatdöntéseiről szóló piaci spekulációkon keresztül hathatnak a dollárra. Jerome Powell elnök kongresszusi meghallgatása ma is folytatódik (16:00).

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euró-dollár utóbbi hetekben látott mozgása kedvezett a forintnak, hiszen a zöldhasú gyengülése alapvetően erősíti a feltörekvő piacok devizáit. Mint láthattuk, ma ezt az árfolyamot sok információ befolyásolhatja.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Érdemes még megemlíteni a forint "devizapárját", a zlotyt, ami a Covid-járvány kitörése óta nem látott csúcsára erősödött a héten. Elősorban a Brüsszel-Varsó viszony javulását értékelik a befektetők.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ezzel összefüggésben a zloty-forint árfolyam a héten már stabilan a 91-es szint felett jár, ma is történelmi csúcsa közelében kezd.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Címlapkép forrása: Getty Images