Ma is lehet tűzijáték a forintpiacon

Portfolio 2024. március 07. 07:45

Múlt hét óta újra nagyobb kilengések jellemzik a forint árfolyamát. Az összességében kissé gyengülő fizetőeszköz időnként váratlan korrekciókat is bemutatott, tegnap például az euróval szemben oda-vissza bejárta a 392 alatti és 394 feletti tartományt is. Ma is folytatódhat a volatilis kereskedés, az árfolyamot elsősorban nemzetközi hírek befolyásolhatják.