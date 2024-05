Esik a dollár a Fed-elnök szavaira

A dollár a kedd délutáni 1,0720-ról ma kora reggelre 1,0650-ig erősödött az euróval szemben, és amint megírtuk: ma nem maga a Fed-kamatdöntés kimenetele lesz az érdekes (tartás), hanem az, hogy mit üzen a jegybank a továbbiakról és milyen helyzetértelmezést ad a nem egyértelmű gazdasági adatok láttán. (Szerda délután a Fed-döntés előtt még megismerjük az ADP foglalkoztatottsági jelentést is, ami szintén lényeges.) Európában ma munkaszüneti nap van, a brit tőzsde kivételével a többi börze zárva tart, de az elektronikus bankközi devizapiacokon zavartalan a kereskedés. A forgalom bizonyára csekély, ami akár nagyobb elmozdulásokat is kiválthat.

A forint már hétfőn letörni látszott az alább berajzolt emelkedő trendvonalat az euróval szemben 391 körül, igaz nem volt azóta sem hullámszerű forinterősödés (csak a 390-es szintet közelítette meg az árfolyam, majd visszaemelkedett). Az erősödő dollár mellett is kitartott kedden estig is a forint ereje, és szerdán reggel is 391 körül ingadozott az árfolyam, majd volt egy erősödési hullám 390,6-ig. Ez alapján most úgy tűnik, hogy készül letörni az említett fontos szintet az árfolyam, igaz az illikvid kereskedés mellett nem érdemes ezt egyelőre tényként kijelenteni.

A dollár erősödése és a forint oldalazása mellett a dollár/forint jegyzések 366,5 körülig ereszkedtek.

Címlapkép forrása: Getty Images