Csúcs közelben a forint a dollárhoz képest, megy a csapkodás

Sok külső tényező is segítette a forintot az elmúlt napokban, hogy több hónapja nem látott szintekre erősödjön az euróhoz képest. Azonban eddig megfogta a 386,5-ös, technikai elemzés szempontjából kulcsfontosságú zóna: itt húzódik a 200 napos mozgóátlag, valamint ez a zóna számít támasz zónának is. Az RSI-értékek pedig a a relatív túladottságot jelző 30-as szint közelében járnak, ami szintén arra utal, hogy a forint két hete tartó lassú felértékelődése megállhat, sőt, akár korrekció is jöhet.

A szerdai délutáni amerikai inflációs adatok előtt a befektetők valószínűleg kiváró állásponton lesznek, ami korlátozott mozgásokat jelent, és ez is arra utal, hogy a forint menetelése megállhat.

A keddet mindenesetre egy enyhébb erősödéssel kezdte a magyar deviza: 386,8-nál jár a váltás, ami 0,05 százalékkal van a nyitószint alatt.

A dollár esetében – ahogy arról írtunk – jelenleg az amerikai makrogazdasági adatok befolyásolják a piacokat, és a forint esetében is az tengerentúli kilátások változásai a legfontosabbak. Összefoglalva: a forintra rövid távon mindaddig nem helyeződik leértékelődési nyomás, amíg a piaci narratíva a Fed kamatkilátásai kapcsán nem változik. A Fed várható kamatpályája lejjebb került, növelte a forint várható kamatfelárát az euróval szemben, de ez szerdán meg is változhat.

A kedd reggelt a dollár hasonlóan az euróhoz, 0,05 százalékos gyengüléssel kezdte a forinthoz képest, amely most 358,5 alatt van valamivel.

A dollár/forint jegyzések szintén a 200 napos mozgóátlagig értek 358-nál, így ez is a forint menetelése megállása felé mutató tényező lehet.

