Folyamatos a forint erősödése, rég nem látott szinteken az euró és a dollár

Joe Biden amerikai elnök kedden bejelentette, hogy súlyos büntetővámokat vet ki a Kínából importált termékek egy jelentős körére, köztük az e-autókra, a chipekre és egy sor orvosi eszközre is. Mindez 18 milliárd dollárnyi amerikai importot érint, így biztosra vehető, hogy Peking válaszlépéseket hajt végre. Az amerikai inflációnak is betehet, ha megdrágulnak az érintett termékek, így a befektetők most ütik is a dollárt. Az euróhoz képest a bejelentés óta közel 0,15 százalékot gyengült az amerikai deviza.

