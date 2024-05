Meglódult a forint, közelít a fontos szint felé

Február eleji csúcsra sikerült erősödnie a forintnak májusban a kedvező nemzetközi befektetői hangulatban, jelenleg a 385-ös szint környékén mozog a deviza. A forint markánsan erősödő trendben van, a 382-es szint viszont fontos támaszt jelenthet az EURHUF-na, ezen szinten történt meg a fordulat február 2-án.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ma reggel eddig mérsékelt mozgásokat látunk, a forint enyhén erősödik az euróval szemben, de korán reggel jellemzően alacsony a forgalom a devizapiacon. 9 óra körül, az európai piacok nyitása után dőlhet el az irány.

A dollár április közepe óta gyengül az euróval szemben, a befektetői hangulat azóta kedvező – igaz, május közepén volt egy megtorpanás az EURUSD-ben. A dollárt az amerikai kamatkilátások mozgatják, amelyekben a legutóbbi inflációs és munkaerőpiaci adatok kedvező változásokat eredményeztek, a fedes megszólalók sem tudtak rontani ezeken a várakozásokon.

A dollárral szemben is jelentős erősödésen ment keresztül a forint az elmúlt hetekben, az USDHUF is fontos szint környékére erősödött. Itt is érdemes lesz figyelni a február elején látott 351,3-as szintet.

Ami a makrogazdasági adatközléseket illeti, nem a mai lesz a hét legfontosabb napja, a Conference Board fogyasztói hangulatindexére viszont érdemes figyelni, az amerikai befektetők ugyanis roppant hírérzékenyek, a nagy kilengés a hangulatindexben mozgást hozhat a piacokon is. A hét második felében az európai inflációs adatok és az amerikai PCE-infláció hozhat mozgást.

Címlapkép forrása: Getty Images