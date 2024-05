Ugrik a forint

Portfolio 2024. május 30. 14:56

Kedd délután óta gyakorlatilag megállás nélkül gyengült a forint a vezető devizákkal szemben, az euróval szemben a 390-es szintet is megközelítette az árfolyam csütörtökön, majd a vártnál minimálisan jobb amerikai GDP-adat mellett is hirtelen erőre kapott és 389 alá bukott a jegyzés. A holnapi amerikai inflációs adat még a mai GDP-adatnál is fontosabb lesz, amely akár komolyabb kilengéseket is hozhat a forint piacára.