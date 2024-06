Menetel a forint, a délelőtti heves kilengések után

A gyors kilengések után most egy kevésbé visszagyengülésbe kezdett a forint, miközben az euró a dollárhoz képest továbbra is erősödik. Az okozhatja most az ellenirányú piacmozgást, hogy nem rég jelent meg a Pénzügyminisztérium májusi áht-jelentése. Az árfolyam most így 395,75-nél jár.

