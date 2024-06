Araszolgat a 400-as euró felé a forint

A forint jegyzése az euróval szemben egy ideje megtorpnat 396 és 397 közé, jelentős gyengülést az előző napokban nem láttunk, a 400-as kerek szint viszont továbbra is kényelmetlenül közel van. Ma reggel eddig csak minimális elmozdulást látunk e szint felé.

396 forint 80 fillérbe kerül ma reggel az euró, ez egészen minimális leértékelődést jelent. A 396-397 közti sávhoz rendszeresen visszatért a forint az előző napokban, meglátjuk, hogy ma ki tud-e lépni belőle.

A dollár az euróval szemben szintén nem mozdult el jelentősen az előző napokban, 1,07 körül ingadozik a jegyzés. Most épp 0,1%-os gyengülést látunk, ez a forintra nézve is jó, ám ha a következő napokban sem szakad el az EURUSD az 1,07-től, akkor a forint is alighanem - belföldi hírek nélkül - a 396-397 környékén ragad.

A dollárral szemben ma reggel 0,1%-os forinterősödést látunk a fentiekből adódoan, egy dollár ma reggel 371 forint 20 fillérbe kerül.

Említést érdemel még a japán jen, a deviza ugyanis nagyot gyengült az előző napokban, a jegyzés elérte a 160-at a dollárral szemben. Ma ennek a gyengülésnek egy kisebb korrekciója látszik. Az energiaválság és az infláció megugrása óta a befektetők büntetik a jent, amiért a japán jegybank nagyon alacsony kamatokat tart fent a többi nagy fejlett gazdasághoz képest.

Ami a piacmozgató híreket illeti, ma az Egyesült Államokból érkeznek közepesen fontos hírek. Ilyen például a tartós fogyasztási cikkek rendelésállománya, valamint a munkanélküli segélykérelmek újabb heti adata. Ezek leginkább akkor hozhatnak mozgásokat, ha nagyon eltérnek a várakozásoktól. Holnap jön a hét legfontosabb adata, az amerikai PCE-infláció, az megmozgathatja a piacokat.

