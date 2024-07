Nem sok ideje van a forintnak megnyugodni

Tegnap a kormány különadóinak hírére a forint nagyot gyengült az euróval szemben, végül 395 állt meg a gyengülés. Ma is 395 alatt kezd a forint, de tartósan nem lesz tér a pihenésre: előbb a a magyar inflációs adat érkezik, a hét második felében pedig az amerikai infláció okozhat mozgásokat.

Tegnap 395 fölé is benézett a forint az euróval szemben, ezzel véget is ért a múlt hét végén látott erősödés. 394 forint 80 fillérbe kerül most egy euró, ezzel reggel minimális gyengülést látunk.

A dollárban is láttunk tegnap kilengéseket, de nap végére az amerikai deviza nagyjából oda tért vissza, ahol elkezdte a napot. Múlt héten volt egy nagyobb gyengülés, az adott teret a forint számára is az erősödésre. A tegnapi dollármozgásokból nem következett forintgyengülés, így egyértelműen a hazai eseményekre ütötték meg a forintoit a befektetők.

A forint a dollárral szemben is nagyot gyengült tegnap. 362 alatt is járt reggel, a bejelentések után viszont közel került a 365-höz a forint a dollárral szemben. Ma reggel kis forintgyengülést látunk egyelőre.

A zloty árfolyamán is látszik, hogy főleg a magyar események okoztak foritngyengülést, a lengyel zloty ugyanis tegnap erősödni tudott. Ma kis gyengülést látunk egyelőre.

A mai napon érkezik a magyar inflációs adat, erre percek múlva sor kerül. A hét legnagyobb eseménye az amerikai inflációs adat közlése lesz. A piacok azt találgatják, hogy hány kamatvágást hajthat végre idén a Fed, és a beérkező infláció fontos jelzés lesz erre vonatkozóan.

