Jó napja van a forintnak, mindjárt 390 az euró

A jegybankelnök egy mai eseményen elmondta, hogy akár júliusban is kamatot vághat az MNB, és idén 2-3 kamatcsökkentés is lehet, ám ez nem hatotta meg a forintot (lehet, hogy azért, mert Virág szerint épp a paici várakozások teljesülhetnek a kamatokra vonatkozóan). Most egy euró 391 forint 60 fillért ér, 0,1%-ot erősödve péntekhez képest.

