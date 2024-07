Esni kezdett a forint a nagy hullámvölgy után

A múlt heti nagy hullámvölgy után hétfőn reggel stabilan kezdett a forint a főbb devizákkal szemben, aztán esésbe váltott amellett is, hogy a nemzetközi részvénypiaci hangulat kedvezőnek tűnik. Amint makronaptárunkból kiderül: egy kifejezetten mozgalmasnak ígérkező hét indult és holnaptól kell nagyon résen lenni, és elsősorban az Egyesült Államok felőli adatokra kell figyelni, amelyek akár nagy kilengéseket is hozhatnak a főbb devizákon és a piaci hangulaton keresztül a forintnál is.