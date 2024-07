Háromhetes mélyponton a forint a gyenge GDP-adat után

A forint tegnap 393 fölé gyengült az euróval szemben, ám még így sem lépett ki abból a sávból, ahol hetek óta tartózkodik. Júliusban csak nagyon rövid ideig tudott 390 alá benézni a jegyzés, többnyire 390 és 395 között mozog a forint az euróhoz viszonytva. Ma reggel kereken 393 forintot kell adni egy euróért, tegnap éjjelhez képest ez kis elmozdulást jelent.

A dollár az euróval szemben 1,09-ről 1,08-ig jött le. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy az amerikai kamatkilátások összességében változatlanok maradtak, ám a gyenge európai gazdaság miatt a befektetők az eurózónára kamatcsökkentéseket kezdtek árazni. Ma reggel eddig stagnálás látszik 1,082-es szinten.

A mai napon jönnek fontos események, mindjárt itt a magyar GDP. Ha a vártnál gyengébb lesz az adat, ahogy erre Nagy Márton múlt héten utalt, akkor az akár fortingyengítő hatású is lehet, hiszen a gyenge gazdaság a vártnál több kamatcsökkentést jelenthet a befektetők elképzelésében. Emellett jönnek GDP-adatok az eurózónából, valamit a német inflációs adat is. Ezekre az EURUSD alakulása miatt kell figyelnünk, ahogy azt fentebb írtuk, ez pedig szintén visszahathat a forintra.

A héten további fontos adatok jönnek, amelyek közül a legfontosabb az amerikai Fed kamatdöntése, de érkezik még munkaerőpiaci adat is az USA-ból. Emellett kamatdöntő ülést tart a Bank of England és a Bank of Japan is, tehát érdemes figyelemmel követni a japán és a brit devizát is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio