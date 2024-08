Erősödött a forint a fontos MNB-döntés előtt

Hétfő alapvetően a kijózanodásról szólt a régiós devizák piacán. Az amerikai jegybank pénteken beharangozott kamatcsökkentésének hatására kitört az örömmámor és a kockázatkedvelő befektetők a forint mellett például a zlotyt is erősítették. Hétfő délelőtt ennek korrekcióját láttunk, aztán délutánra a folyamat megállt, az euróval szemben a forint 395,5-es szintről egy egységgel tudott erősödni, és most is itt találjuk az árfolyamot.

Ma alapvetően kevés előre látható jelentés, gazdasági adat mozgathatja a forintot, ugyanakkor a jegybank kamatdöntése kifejezetten fontos lehet. A nemzetközi környezet, a globális kamatkilátások akár lehetőséget is adnának a további kamatvágásokra. Ám a piaci szakértők többsége úgy gondolja, hogy az MNB által korábban beharangozott, óvatos kamatpolitikával szembemenne az újabb lazító lépés.

