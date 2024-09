Egyhavi mélyponton a forint az euróhoz képest

A héten elsősorban az amerikai inflációs adat érdekli a befektetőket, de jön a hazai inflációs adat is. Emellett most először ül le vitázni Kamala Harris és Donald Trump amerikai elnökjelöltek, a vita alakulása átrajzolhatja a piaci várakozásokat. Ha ez nem lenne elég, lesz még az EKB-kamatdöntés is, mozgalmas hetünk lesz tehát.