397-ig ugrott az euró, itt a kéthetes forintmélypont

A német DAX-index, az amerikai S&P500-index, és a magyar BUX-index is történelmi csúcson jár a múlt heti Fed-kamatvágás és az elmúlt napok sorozatos kínai élénkítései mellett, a kockázati étvágy erőssége azonban láthatóan nem segít most a forintnak, illetve a régiós devizáknak. Ebben magyarspecifikus okok mellett az is szerepet játszhat, hogy az MNB is újraindította kamatvágási sorozatát, és a minap a cseh jegybank is vágott, így a védőernyő a devizák mögött gyengül.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A forint ma kora reggel 395,8 körül mozgott az euróval szemben a bankközi piacon, majd az elmúlt egy órában esni kezdett és most 396,6 körül jár, ami szeptember 12. óta a leggyengébb forintot jelenti.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Technikai elemzési szempontból az EURHUF-ban az első komolyabb ellenállás 398,4 körül húzódik, ott tart jelenleg a tavaly márciusi, illetve az idei lokális csúcsokra húzott csökkenő trendvonal. Ezt kellene tehát először felfelé áttörnie, hogy további mozgástere legyen felfelé az árfolyamnak. Aztán a 399-399,5 közötti zóna szintén nagyon erős ellenállás, itt fordult több alkalommal is lefelé az árfolyam az elmúlt hónapokban, utána a lélektanilag fontos kerek 400-as szinre kell figyelni. Efelett a 401,1-es szint is fontos, ott húzódik a 2022 októberi tető és a 2023 júniusi mélypont közötti tartomány 50%-os Fibonacci korrekciós szintje, majd efelett a 402,5-ös ellenállás is lényeges. Ha ezek mindegyikén át tudná küzdeni magát felfelé az EURHUF, akkor jöhetne szóba a 409-es szint (61,8%-os Fibonacci korrekciós szint).

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint a dollárral szemben 355 körül ragadt ma reggel, noha az euró/dollár árfolyam sem mozdult. Az USDHUF a jelek szerint dupla aljat rajzolt az elmúlt hetekben a 351,5 körüli zónában, ahonnan a jelek szerint kezd felfelé elrugaszkodni. Az első komoly ellenállás ezen az úton a 359,2-es (illetve a kerek 360-as) szint, ott húzódik a bő 3 éves emelkedő trendvonal, amibe alulról ütközne bele. Ha ezen sikerülne felfelé átjutnia az USDHUF-nak, akkor nyílna meg az érdemi tér felfelé, akár a 372,5-ös szintig, ott tart egy csökkenő trendvonal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images