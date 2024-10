Nincs megállás, közel kéthavi mélyponton a forint

Portfolio 2024. október 01. 14:22

Az elmúlt napok sorozatos forintgyengülése folytatódik a mai napon is. A kora délutáni órákban a forint kis időre 398 felett is járt az euróval szemben. Nemsokára fontos amerikai adatok érkeznek, amelyeknek érdemi hatása lehet a forint árfolyamára is. Eközben az amerikai jegybank elnökének tegnapi beszéde után nagy erősödésbe kezdett a dollár, ami rányomja a bélyegét a forintra is a dollárral szemben. Itt már 359 feletti jegyzéseket is láthatunk.