Máris a 400-as szintig csapták a forintot - Mi áll a háttérben?

Mozgalmas heteken van túl a forint. Múlt héten 402-ig gyengült a jegyzés, és napokon át a kerek szint felett járt az euróval szemben, ám ezen a héten a nemzetközi hangulatban beállt változás hatására visszaerősödött 400 alá. Az erősödést támogatta Virág Barnabás MNB-alelnök megszólalása is, aki elmondta, hogy az októberi kamatvágás esélyei csökkentek. Csütörtök reggel 399 forintba kerül egy euró.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár trendszerű erősödése nem állt meg a kedvező részvénypiaci hangulatváltozás ellenére sem, 1,093 körül jár a dollár az euróval szemben. A dollár árazására jelentős hatást gyakorolhat a mai délután érkező amerikai inflációs adat, ez pedig a forintra is kihathat. Az adatot 14:30-kor teszik közzé.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint a dollárral szemben továbbra is bőven 360 felett tartózkodik, 364 forintba kerül egy dollár most, ma reggel is látunk némi forintgyengülést a dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A nemzetközi hangulatváltozásban a lengyel zloty is erősödni tudott az euróval szemben. Múlt héten a forint a zlotyval szemben történelmi mélypontra esett, ezen a héten a kezdeti forinterősödés után most inkább oldalazást látunk a PLN/HUF jegyzésben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images