Folytatódik a dollár erősödése, romlottak a forint kilátásai

Múlt hét második felében ismét 400 fölé gyengült a forint az euróval szemben, és most is a fontos szint felett tartózkodik. Délelőtt jelentősebb erősödésbe kapcsolt a forint, és közel került a 400-hoz, ám délután a dfollárerősödéssel a forintra is nyomás helyeződött. A héten több olyan esemény is lesz, amelyek hatással lehetnek a hazai fizetőeszköz árfolyamára, ám inkább a hét második felében jönnek fontos makroadatok, és hazai kormányzati bejelentések.Csütörtökön rendezzük meg a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáját, amelyen a magyar gazdaság kilátásai mellett szó lesz a forintról is.